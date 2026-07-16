Суд рассмотрит дело руководителя Popcorn Books в особом порядке

Московский суд рассмотрит уголовное дело о продаже книг с ЛГБТ-пропагандой («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в отношении экс-директора издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в особом порядке. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд постановил провести судебное разбирательство в особом порядке», — сказала судья.

Экс-руководителю вменяется вовлечение в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ) и участие в ее деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

В апреле стало известно, что бывший директор издательства Popcorn Books Денис Протопопов заключил сделку со следствием по уголовному делу об экстремизме. Фигурантами дела также стали топ-менеджеры издательства «Эксмо». Показания на них дали экс-сотрудники Popcorn Books.

Днем ранее генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали и доставили на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. Дело было связано с продажей книг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематики, выпущенных Popcorn Books. Само издательство закрылось в январе 2026 года после возбуждения дел против его сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд приговорил бывшего сотрудника Popcorn Books к 4 годам условно.