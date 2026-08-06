Менеджер Безруковой вышел на связь после новости о травме ноги актрисы

PR-менеджер Ирины Безруковой Станислав Влайку в разговоре с «Газетой.Ru» попросил СМИ оставить актрису в покое. Он подчеркнул, что ей нужны тишина и отдых после полученной травмы.

По словам представителя звезды театра и кино, пока они не готовы комментировать ее состояние. Он попросил дать Безруковой время на восстановление и не тревожить ее звонками.

«Пока не готовы комментировать ситуацию — вернемся к этому позже. Прошу через вас передать коллегам‑журналистам: пожалуйста, не стоит без остановки звонить Ирине. С утра поступило уже более полусотни звонков. Мы очень ценим вашу заботу и добрые пожелания, но сейчас особенно важно отнестись к ситуации с пониманием. Ирине сейчас нужна тишина и возможность отдохнуть. Мой контакт есть у всех. Благодарим за понимание», — заявил Влайку.

6 августа в распоряжении СМИ оказались фотографии, на которых Безрукова передвигалась на инвалидной коляске. Предположительно, она травмировала ногу. На кадрах актрису сопровождал ее менеджер, с которым она находится в теплых дружеских отношениях. Вместе с ним Безрукова даже участвовала в шоу «Сокровища императора» в Китае.

Ранее Ирина Безрукова ответила Валюшкиной, предложившей не дарить артистам цветы на поклонах.