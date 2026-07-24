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Культура

Ирина Безрукова ответила Валюшкиной, предложившей не дарить артистам цветы на поклонах

Ирина Безрукова поддержала Валюшкину, предложившую не дарить артистам цветы
Евгений Котельников

Актриса Ирина Безрукова в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала коллегу Елену Валюшкину, предложившую не дарить артистам цветы во время поклонов.

По словам звезды театра и кино, иногда зрители действительно не успевают приобрести букет, а также нередко цветы не доживают до конца спектакля без воды. Безрукова отметила, что в таких случаях, если поклонник очень хочет порадовать любимого артиста, это можно сделать иначе. Например, осуществить денежный перевод.

«Я видела в соцсетях Елены Валюшкиной ее видео. Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились, то есть можно не дарить цветы, а просто сделать подарок в виде денежного перевода. Что я хочу сказать: все, что законно и не запретно, в принципе, мне кажется, уместно. Действительно, иногда люди торопятся на спектакль сразу после работы, бегут зимой за букетом, который может по дороге замерзнуть. А если спектакль длинный, его надо как-то сохранить. Мы, как артисты, знаем, что иногда нам на поклонах дарят букет, он дорогой и роскошный, но уже такой, мягко скажем, уставший, и дома по приезду приходится его реанимировать», — отметила актриса.

Безрукова поделилась, что каждый артист относится к подаркам от поклонников по-разному. По ее мнению, одни любят цветы, другие же предпочли бы получить вместо них подарки или деньги. При этом актриса подчеркнула, что зрители должны благодарить звезд только по желанию.

«Есть шутка про артистов МХАТа, но ко мне она не относится никак, потому что алкоголь я не пью. Чуть ли не Качалов ответил поклоннице на вопрос: «Какие цветы вам после спектакля подарить?» Была выдержана длительная мхатовская пауза, и бархатным голосом Качалов ответил: «Деточка, я цветы не пью». Вот так народный артист дал понять, что более желанный подарок будет другим для него. Мне нравится, когда мне дарят цветы. Я их очень люблю. Особенно те цветы, которые будут стоять долго, которыми не нужно очень много заниматься, потому что не так много времени для этого есть», – призналась Безрукова.

Ранее Безрукова рассказала, что не узнала Прилучного на съемках «Холопа-3».

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