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Культура

Хайдаров высмеял слухи о лечении пациентов магией в его клинике: «Очередной бред»

Хирург Хайдаров назвал бредом слухи о колдунах и приворотах в своей клинике
drkhidarov.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров в разговоре с «Газетой.Ru» назвал бредом слухи о том, что в его клинике пациентов лечили колдуны.

По словам звездного врача, он не понимает, кому нужно распускать сплетни о медицинском учреждении. Также он не верит, что его жена заказывала привороты на депутатов.

«Не, не слышал такого. Бред какой-то. Слушайте, два года клиника уже не работает, какие привороты, развороты, не могу понять. Даже не знаю, для чего это все, кому-то, может, снится. Говорю же, бред вообще, не хочу комментировать. Что, какие колдуны? Мы живем в 21-м веке, люди в космос ракеты отправляют, а вы про каких-то колдунов говорите. Очередной бред», — заявил Хайдаров.

Telegram-канал 112 опубликовал новость, якобы пациентов в клинике Хайдарова тайно лечили при помощи эзотериков. По данным источника, супруга хирурга Светлана Сильваши приглашала гадалку для «чистки помещения», когда там находился продюсер Петр Гаврилов.

Работу врачей клиники также раньше критиковали отечественные звезды Любовь Успенская и Слава. Певицы даже подавали иск в суд, но позже уладили все разногласия с Хайдаровым.

Ранее жена Хайдарова рассказала о первой встрече хирурга с Филиппом Киркоровым.

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