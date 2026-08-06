Экс-супруг Бородиной обратился за помощью к Бастрыкину в деле его жены

Блогер и бизнесмен Курбан Омаров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) записал обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Омаров заявил, что 1 августа в центре Москвы трое взрослых мужчин заперли его супругу Валерию в кабинете, держали за руки и не давали выйти. Он обвинил в этом блогершу Марину Ильину, которая якобы устроила расследования косметологических практик Валерии. Предприниматель назвал эту ситуацию бандитским налетом, в результате которого его супруга получила побои. Он попросил Бастрыкина дать этому правовую оценку.

«Мамы, девочки, женщины, послушайте меня. Сегодня пришли к моей жене, а завтра придут к вам», — заявил бизнесмен.

Омаров считает, что в России должна быть структура, которая регулировала бы работу блогеров также, как СМИ.

«Я готов лично участвовать в ее создании. Я блогер с 15-летним стажем, я считаю, что тот, кто выходит на миллионную аудиторию, обязан отвечать за свои слова перед законом, как отвечаю я», — отметил предприниматель.

Омаров также обвинил Марину Ильину в создании хайп-контента на «разоблачении» его жены. Девушка пришла на консультацию к жене бизнесмена и выразила сомнения в ее квалификации и наличии медицинского образования, необходимого для косметологической деятельности. Омаров опроверг это.

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