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Культура

Рэпера Гио Пику объявили в розыск

Shot: рэпера Гио Пику объявили в розыск из-за долга в 400 тыс. рублей
скрин из интервью на канале клиники «Свобода»

Рэпера Гио Пику (настоящее имя — Георгий Джиоев) объявили в розыск приставы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, с 2019 года на Джиоеве числится долг размером 363 тысячи рублей. У певца нет ни недвижимости, ни бизнеса в России. ФССП регулярно открывает исполнительные производства в отношении музыканта, но взыскать долги не получается.

Гио Пика выступает в странах Азии, Европы и США. Как отмечает SHOT, гонорар артиста на частном мероприятии составляет €75 тысяч (около 7 млн рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»), а на публичном — €120 тысяч (11,1 млн рублей). В его райдер входят перелеты эконом-классом, отель категории четыре звезды, обычный трансфер и любые закуски в гримерке. Рэпер отказывается от выступлений в России и с политическими фигурами.

В феврале Сыктывкарский городской суд оштрафовал Гио Пика за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции.

Суд признал Георгия Джиоева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. Сумма санкции составила 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что долг рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) приближается к 140 тысячам рублей после отъезда из России.

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