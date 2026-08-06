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Культура

Бабич выпустит трек о подкаблучниках: «Вы все встанете к нам в ряды»

Блогер Артур Бабич выпустит трек в День подкаблучника
VK Records

Блогер Артур Бабич выпустит трек «Каблук». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Records.

Релиз песни приурочен на 14 августа – в День подкаблучника. В композиции Бабич признается в любви своей жене – блогерше Ане Проков. Блогер рассказал, что супруга вдохновляет его на творчество. Он также ответил тем, кто считает унизительным следовать советам жены и любить ее.

«Давайте признаемся, пацаны, рано или поздно вы все встанете к нам в ряды, поэтому, как бы вы не хотели, как бы вы не отнекивались, скоро я вам скажу: «Добро пожаловать», — заявил исполнитель трека.

Бабич отметил, что продолжит развиваться в музыкальной сфере.

«Я надеюсь, что в скором времени я научусь делать более философскую музыку, где реально расскажу свое отношение к ней. Но пока у меня треки с небольшой иронией, через призму смеха, потому что мне пока сложно о чем-то серьезном говорить в треках, так как я не являюсь музыкантом, а это мое большое увлечение», — рассказал блогер.

Ранее Екатерина Волкова сообщила о том, что стала певицей и выпустила свою первую песню.

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