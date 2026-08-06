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Культура

Газманов раскритиковал ИИ-песни

Певец Олег Газманов заявил, что ИИ-музыка звучит одинаково
oleggazmanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Газманов в интервью vesti.ru раскритиковал музыку, сгенерированную с помощью искусственного интеллекта.

По словам Газманова, музыка, созданная с помощью нейросетей, звучит одинаково. Он уверен, что ИИ не может заложить никакие образы в произведения, поэтому такие треки звучат вторично.

«Вот сейчас скажу свое мнение по этому поводу: если ты рвешь фразы, укорачиваешь слова, кромсаешь их и ставишь ударения не в том месте, в поэзии это иногда позволяется, но в угоду образу и мысли. Поэтому вот здесь нужно понимать, где, куда и что надо делать», — поделился артист.

В августе певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) столкнулась с критикой нового клипа на песню «Монополия». Клип был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Поклонники Гырдымовой выразили разочарование в артистке в соцсетях. Они напомнили, что нейросети часто обучаются на работах тысяч художников без их согласия и нарушают этим авторское право. Также их возмутило, что ранее артистка поддерживала защиту экологии, но теперь выступает за технологию, которая ей вредит.

Ранее Лариса Долина выступила против ИИ-песен.

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