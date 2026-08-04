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Культура

Долина об ИИ в музыке: «Пропадают душа и сердце»

Певица Лариса Долина выступила против ИИ-песен
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Певица Лариса Долина в беседе с ТАСС выступила категорично против использования искусственного интеллекта при создании композиций.

«Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект, это всё неправда, вот это точно не про меня», — подчеркнула артистка.

Долина уверена, что слушатели могут отличить сгенерированную музыку от оригинального контента. По ее словам, ИИ-песни ощущаются как что-то ненастоящее. Артистка уточнила, что нейросети могут быть полезны в ее работе. К примеру, в качестве технического инструмента.

«Искусственный интеллект помогает технически что-то новое внести в музыку, в творчество. Но сочинять песни и петь все-таки должны люди, как мне кажется», — поделилась певица.

В августе певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) столкнулась с критикой нового клипа на песню «Монополия». Клип был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Поклонники Гырдымовой выразили разочарование в артистке в соцсетях. Они напомнили, что нейросети часто обучаются на работах тысяч художников без их согласия и нарушают этим авторское право. Также их возмутило, что ранее артистка поддерживала защиту экологии, но теперь выступает за технологию, которая ей вредит.

Ранее адвокат рассказал о маркировке нового «Человека-паука» из-за трека Монеточки.

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