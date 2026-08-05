От пациентов Хайдарова скрывали, что их лечат маги

В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова пациентов лечили не только врачи, но и эзотерики с магами. Об этом сообщает «112» ссылкой на материалы дела.

Telegram-канал утверждает, что сами клиенты не знали, что в их лечении участвуют колдуны.

В документах также говорится, что супруга Хайдарова Светлана Сильваши использовала магические практики для решения бизнес-вопросов и налаживания связей с влиятельными людьми, включая депутатов Госдумы и других публичных персон.

Кроме того, из переписки Сильваши следует, что она приглашала гадалку для «очистки помещения» в клинике, когда там находился продюсер Петр Гаврилов. Они также обсуждали его лечение. Позже Гаврилова, который перенес в клинике «IQ Plastique» резекцию желудка, не стало.

После публичных высказываний недовольства со стороны певиц Славы и Любови Успенской, Сильваши тоже обращалась к магии.

По данным материалов, для нее также провели специальный обряд для контроля «сексуальной энергии» нескольких известных лиц: Андрея Пилипенко (председатель Совета директоров АО «Башкирская содовая компания»), Бориса Чернышова (заместитель председателя Госдумы) и Леонида Слуцкого (глава ЛДПР). Предполагалось, что это поможет в «вариантах флирта».

Ранее сообщалось, что врачи московской клиники лечили пациентов с аутизмом чисткой от глистов.