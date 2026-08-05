22‑летний спутник Агузаровой объяснил, почему был вместе с ней в отеле

Россиянин Даниил Онищенко заявил изданию Super.ru, что его с певицей Жанной Агузаровой связывают только рабочие отношения.

Недавно в сети появились кадры с камер наблюдения, на которых вместе запечатлены Агузарова и ее 22-летний помощник Онищенко. После этого поползли слухи о романе между ними.

Спутник Агузаровой рассказал, что входит в ее команду и занимается организационными и административными вопросами. Он был с певицей в отеле Country Resort, готовясь к ее выступлению на фестивале Outline в конце июля. По словам Даниила, фестиваль отменили, но именно из-за мероприятия они оказались в отеле в это время.

Онищенко признался, что больше всего его возмущает не сам факт слухов, а утечка кадров с камер и обнародование персональных данных.

«Любой человек, выбирая место для отдыха, вправе рассчитывать на конфиденциальность, безопасность своих персональных данных и на то, что материалы с камер видеонаблюдения никогда не окажутся в публичном доступе. Именно поэтому я считаю произошедшее недопустимым», — заявил молодой человек.

Он добавил, что по работе часто сопровождает артистов на мероприятиях, и это нормально.

«Но это не означает, что любая фотография рядом с артистом автоматически становится поводом для безосновательных предположений о моей личной жизни и громких заголовков, не имеющих ничего общего с реальностью», — подытожил Даниил.

Ранее девушка Мбаппе заявила о намерении обратиться в суд из-за слухов.