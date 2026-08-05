Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

22‑летний спутник Агузаровой объяснил, почему был вместе с ней в отеле

Спутник Агузаровой Даниил заявил, что решал рабочие вопросы с певицей в отеле
Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press

Россиянин Даниил Онищенко заявил изданию Super.ru, что его с певицей Жанной Агузаровой связывают только рабочие отношения.

Недавно в сети появились кадры с камер наблюдения, на которых вместе запечатлены Агузарова и ее 22-летний помощник Онищенко. После этого поползли слухи о романе между ними.

Спутник Агузаровой рассказал, что входит в ее команду и занимается организационными и административными вопросами. Он был с певицей в отеле Country Resort, готовясь к ее выступлению на фестивале Outline в конце июля. По словам Даниила, фестиваль отменили, но именно из-за мероприятия они оказались в отеле в это время.

Онищенко признался, что больше всего его возмущает не сам факт слухов, а утечка кадров с камер и обнародование персональных данных.

«Любой человек, выбирая место для отдыха, вправе рассчитывать на конфиденциальность, безопасность своих персональных данных и на то, что материалы с камер видеонаблюдения никогда не окажутся в публичном доступе. Именно поэтому я считаю произошедшее недопустимым», — заявил молодой человек.

Он добавил, что по работе часто сопровождает артистов на мероприятиях, и это нормально.

«Но это не означает, что любая фотография рядом с артистом автоматически становится поводом для безосновательных предположений о моей личной жизни и громких заголовков, не имеющих ничего общего с реальностью», — подытожил Даниил.

Ранее девушка Мбаппе заявила о намерении обратиться в суд из-за слухов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!