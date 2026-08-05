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Культура

Ханна похвасталась образом с украшениями на 10 миллионов

«Звездач»: певица Ханна вышла в свет с украшениями на 10 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ханна надела во время романтического путешествия с мужем Пашу все свои самые дорогие аксессуары. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Общая стоимость украшений артистки превысила 10 миллионов рублей. В их числе — золотые часы Cartier почти за 4 миллиона, браслет с бриллиантами того же бренда за 3,2 миллиона и подвеска с браслетами Van Cleef & Arpels за более чем миллион рублей.

Образ завершили тапочки Hermès за 115 тысяч рублей и сумка этого же бренда дороже 2 миллионов. Самым сдержанным элементом наряда стали очки Balenciaga за 43 тысячи.

В 2015 году певица Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м у супругов родилась дочь, которой дали имя Адриана. В 2023 году в семье знаменитостей на свет появилась дочь Камилла.

В мае 2024-го певица опровергла, что своей музыкальной карьере обязана своему мужу. Артистка отметила, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако Ханна не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в этом деле.

Ранее певица Ханна показала подарок от Пашу на годовщину свадьбы.

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