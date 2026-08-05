Собчак о противостоянии Дмитриенко и Крида: «Эта дуэль войдет в историю шоу‑бизнеса»

Журналистка Ксения Собчак сравнила в Telegram-канале Ваню Дмитриенко и Егора Крида с темным и светлым рыцарями.

В июле 2026 года пользователи обсуждали сходство концертных программ обоих исполнителей в «Лужниках». Центральной темой шоу стала эстетика Средневековья, где ключевыми были образы рыцарей.

«Если Ваня — рыцарь про любовь, свет и романтику, Егор был скорее темным рыцарем — про драму, надрыв и немного патетики. Впечатления от их шоу были соответствующими, но оба артиста сделали крутые перформансы, и эта дуэль точно войдет в историю нашего шоу-бизнеса», — написала Собчак.

Отдельно журналистка поздравила 20‑летнего Дмитриенко с первыми в его карьере «Лужниками», рекордом России и званием самого молодого исполнителя, собравшего самую большую площадку страны.

«Очень хотелось бы, чтобы этот огонь он в себе сохранил и наращивал», — добавила она.

Также Собчак обратилась к поклонникам музыкантов, поблагодарив их за то, что открыли ей «новое guilty pleasure». Теперь она посещает их каналы после репостов своих постов, где читает о себе как о хорошей или плохой.

Ранее продюсер раскрыла, как Ване Дмитриенко делали ребрендинг, используя «мужскую энергию».