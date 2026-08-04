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Культура

«Мужская энергия»: продюсер раскрыла, как Ване Дмитриенко делали ребрендинг

Продюсер Задворнова: трансформация образа Дмитриенко была искренней
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Креативный директор и продюсер Катерина Задворнова раскрыла в беседе с «Газетой.Ru», почему ребрендинг российского певца Вани Дмитриенко оказался эффективным.

Недавно Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой музыкант, собравший стадион «Лужники». По данным стриминговых сервисов, ежемесячная аудитория Вани Дмитриенко выросла примерно с двух миллионов слушателей в 2023 году до 9,8 миллиона к концу 2025 года.

По словам Задворновой, первый принцип ребрендинга звезды — не придумывать другого человека.

«Самая распространенная ошибка в ребрендинге — когда команды действуют продюсерским методом и пытаются вычислить, какой стиль будет подходящим для аудитории и поместить артиста в рамки этого имиджа. Ване же удалось пройти смену позиционирования легко и органично, так как трансформация шла от искренности и внутреннего взросления, которое менеджменту удалось грамотно подсветить аудитории», — объяснила она.

Второй принцип — менять не внешность, а всю систему коммуникации. Продюсер отметила, что когда музыкант трансформируется только визуально, публика быстро возвращает его к прежнему восприятию. Она указала на то, что в случае Дмитриенко изменилось практически все: от музыки до сценического стиля. Задворнова также раскрыла третий принцип — дать аудитории почувствовать взросление вместе с артистом.

«Новый образ не отрицал предыдущий этап карьеры, а выглядел его естественным продолжением. Когда мы познакомились, Ване было пятнадцать лет. Во время первых совместных съемок, в том числе для обложки альбома «Параноик», перед камерой был романтичный, открытый подросток. Этот образ мы подчеркивали через художественное размытие движения (slow shutter), контрастный цвет и поэтичную стилистику», — говорит продюсер.

Спустя год команда Вани прислала Задворновой идею новой съемки и демо трека «Вишневый».

«Уже после первого прослушивания стало понятно: необходим новый визуальный язык. В музыке появилась мужская энергия, внутренняя свобода и эмоциональная зрелость. Мы отказались от динамичных эффектов, сделав ставку на более минималистичный стиль съемки и монтажа, цепляя внимание зрителя через желание рассматривать кадр, нового, страстного и раскрепощенного героя, и дразнящие женские образы. Именно визуальная кампания вокруг «Вишневого» стала одним из первых этапов нового позиционирования артиста», — говорит продюсер.

Ранее дочь Пересильд призналась в любви Дмитриенко на концерте в «Лужниках».

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