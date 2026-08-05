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Культура

Джордж Мартин — о тяжелом годе и болезни: «Худшее еще впереди»

Писатель Мартин заявил, что пропал из соцсетей из-за депрессии и потери друзей
Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автор «Песни льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин признался в свежем посте, что боролся с депрессией, потерял близких друзей, а также остро ощущал груз возраста в этом году.

«Этот год был… по меньшей мере напряженным. Происходило столько всего, что порой становилось невыносимо. Были и прекрасные, волнующие события. Сбывались мечты. Но случались и кошмары. Я потерял друзей. Боролся с грустью и депрессией. Возможно, худшее еще впереди», — поделился Мартин.

За это время писатель отстал от графика публикаций в личном блоге. Последний пост, написанный им лично, появился в феврале. Остальные публикации сделали помощники. Теперь Мартин планирует писать более короткие тексты.

Он также обрадовался, что сериал «Рыцарь Семи Королевств» получил девять номинаций на премию «Эмми-2026», включая главную категорию «Лучший драматический сериал».

Церемония пройдет 14 сентября в театре «Пикок» в Лос-Анджелесе. Мартин надеется присутствовать, но все зависит от обстоятельств.

Сериал «Рыцарь семи королевств» — спин-офф «Игры престолов». О том, чем всех удивила и влюбила в себя приземленная история о приключениях странствующего рыцаря и его оруженосца, — читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее личные данные Джоли, Скорсезе и других звезд попали в сеть.

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