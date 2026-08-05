Ваня Дмитриенко извинился перед певицей, чей вокал использовал в дуэте с сестрой

Певица Лина Ли сообщила, что Ваня Дмитриенко извинился за использование ее голоса

Певица Лина Ли рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Ваня Дмитриенко извинился перед ней после скандала.

На концерте Дмитриенко в «Лужниках» артист исполнил композицию «Ты со мной» вместе со своей сестрой Лерой. Оригинальную песню артист записал вместе с Линой Ли. На выступлении певец использовал фонограмму с вокалом коллеги. На это обратила внимание сама музыкантка.

По словам Лины Ли, на днях с ней связался Дмитриенко и извинился за произошедшую ситуацию.

«Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста-пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она-то точно в этой ситуации не виновата», — поделилась певица.

В августе Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион «Лужники» с сольным выступлением. Во время концерта актриса Анна Пересильд публично призналась в любви певцу.

Пара вместе исполнила песню «Силуэт». После номера Дмитриенко преподнес возлюбленной букет, а она — прямо со сцены — поделилась своими чувствами.

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