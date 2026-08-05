Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Ваня Дмитриенко извинился перед певицей, чей вокал использовал в дуэте с сестрой

Певица Лина Ли сообщила, что Ваня Дмитриенко извинился за использование ее голоса
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Певица Лина Ли рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Ваня Дмитриенко извинился перед ней после скандала.

На концерте Дмитриенко в «Лужниках» артист исполнил композицию «Ты со мной» вместе со своей сестрой Лерой. Оригинальную песню артист записал вместе с Линой Ли. На выступлении певец использовал фонограмму с вокалом коллеги. На это обратила внимание сама музыкантка.

По словам Лины Ли, на днях с ней связался Дмитриенко и извинился за произошедшую ситуацию.

«Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста-пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она-то точно в этой ситуации не виновата», — поделилась певица.

В августе Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион «Лужники» с сольным выступлением. Во время концерта актриса Анна Пересильд публично призналась в любви певцу.

Пара вместе исполнила песню «Силуэт». После номера Дмитриенко преподнес возлюбленной букет, а она — прямо со сцены — поделилась своими чувствами.

Ранее Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат» и ответила матом критикам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!