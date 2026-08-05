Британцы пожаловались на жуткие плакаты «Мумии» в метро и добились их запрета

В лондонском метро запретили размещать рекламные постеры к фильму «Мумия». Об этом сообщает BBC.

Комитет рекламных стандартов (ASA) получил 30 жалоб на рекламную кампанию фильма Ли Кронина. Обеспокоенные считают, что плакаты слишком реалистично демонстрируют кадры с ребенком, которого не стало. Они уверены, что постеры могут нанести моральный вред детям, а также вызвать тревогу.

Компания Warner Bros. выступила в защиту рекламной кампании, заявив, что она была подготовлена «с должной ответственностью перед потребителями и обществом» и не была направлена на то, чтобы вызвать страх или оскорбить чувства.

На плакате крупным планом изображена женская фигура с мумифицированными чертами лица, впалыми щеками и одним опухшим глазом. По сюжету картины, пропавшую девочку обнаруживают в древнем саркофаге.

В Warner Bros. объяснили, что изображенная героиня — «живая мумия», которую вернули родителям уже взрослой, спустя много лет после того, как ее похитили в детстве.

Компания утверждала, что на плакате изображено нейтральное выражение лица, а элементы насилия или устрашения отсутствуют, чтобы снизить риск травмирования. Дистрибьютор добавил, что дизайн был одобрен рекламным партнером Transport for London, компанией Global, для размещения в лондонском метро.

Несмотря на защиту Warner Bros., Комитет рекламных стандартов поддержал жалобы и запретил размещать эти рекламные постеры.

Ранее Warner Bros. выразила несогласие выплачивать Райану Гослингу $20 млн за роль в сиквеле фильма «Барби».