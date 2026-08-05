Вдова Караченцова попала в больницу

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, сообщила mk.ru, что попала в больницу.

Поргина проходит плановую госпитализацию и восстанавливается после травмы. Она рассказала, что в конце зимы упала на даче.

«Снега уже почти не было, но кое-где еще оставался. В одном месте был маленький слой льда… Я его не заметила, упала на правый бок, ударилась. Тазобедренную кость, слава богу, не сломала, но мягкие ткани сильно ушибла. Оказалось, что это очень болезненно и долго проходит», — поделилась артистка.

Поргина похвалила врачей и медперсонал. По словам актрисы, сотрудники больницы относятся к ней с заботой и нежностью. Артистка проходит лечебные процедуры, среди которых капельницы, токи и массажи. Знаменитость проведет в медицинском учреждении неделю.

«Жалко только, что такая погода стоит хорошая. Очень хочется гулять с собачками в лесу, а я тут лежу. Это немножко расстраивает. Но ничего: мы встанем и побежим обязательно», — рассказала актриса.

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