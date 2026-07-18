Екатерина Волкова раскрыла детали госпитализации: «Организм сказал «Стоп!»

Актриса Екатерина Волкова рассказала изданию «СтарХит» о причинах своей недавней госпитализации.

По словам артистки, все началось с синусита — ей впервые в жизни пришлось пройти процедуру прокола.

«Организм сказал: «Стоп!». У меня очень сложный гастрольный график. Я попала в больницу с синуситом», — поделилась звезда.

Волкова призналась, что из-за плотного гастрольного графика даже планировала вылететь на выступления сразу после процедуры, хотя понимала риски.

«А этого делать было нельзя, ведь там перепад давления, а это очень плохо сказывается. В итоге я подхватила какой-то грипп на ослабленный организм и опять попала в больницу», — объяснила актриса.

Сейчас Екатерина постепенно возвращается к активной жизни. Она впервые появилась на публике после госпитализации на фестивале VK Fest.

Артистка трижды официально была замужем. От первого супруга Алексея она родила дочь Валерию. Актриса рассталась с мужчиной, обвинив его в домашнем насилии. Ее вторым избранником стал продюсер Сергей Члиянц. Третий муж Волковой — писатель Эдуард Лимонов. В браке у них родились двое детей: Богдан и Александра. Супруги расстались, когда актриса была беременна.

Ранее выписавшаяся из больницы актриса Волкова снялась в купальнике в цветах.