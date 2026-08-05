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Культура

Григорий Лепс отменил концерты в Крыму

Певец Григорий Лепс отменил концерты в Феодосии и Ялте
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Григорий Лепс сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что был вынужден отменить концерты в Крыму.

Выступления должны были пройти 11 августа в Феодосии и 12 августа в Ялте. Артист решил не проводить концерты в связи с действующими ограничениями электроснабжения в Крыму и сложной ситуацией в регионе. Возврат средств будет производиться по месту приобретения билетов.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом!» — заявил артист.

В ночь с 2 на 3 августа над территорией России перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Российские силы противовоздушной обороны сбили дроны ВСУ над акваторией Черного моря, а также в Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что бизнесы Григория Лепса задолжали по налогам более полумиллиона рублей.

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