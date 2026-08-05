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Культура

Бар Александра Робака обвинили в антисанитарии

SHOT: бывший сотрудник бара актера Робака обвинил заведение в антисанитарии
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Бывший сотрудник бара актера Александра Робака пожаловался на антисанитарию, испорченные продукты и задержку зарплат в заведении. Его слова передает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о браке «Наука и жизнь» в Москве. По данным экс-сотрудника, в браке не соблюдались условия хранения мяса, а блюда могли готовить из испорченных заготовок. Из-за этого, как утверждается, посетители жаловались на плохое самочувствие после еды, а также на мышей, грязь, лишние позиции в счетах и долгом ожидании. По заявлению бывшего сотрудника, недовольных гостей могли выгнать.

Экс-работник также рассказал, что зарплату в заведении могли не выдавать месяцами, а у барменов удерживали десятки тысяч рублей якобы по итогам инвентаризации.

Бывший сотрудник отметил, что подавал жалобу на юрлицо бара ООО «Плутос» в трудовую инспекцию еще в феврале 2025 года. Он обвинял заведение в невыплате зарплаты и расчета, а также в работе без письменного договора.

Робак дебютировал в кино в картине Карена Шахназарова «День полнолуния». В его фильмографии более 180 работ. Он играл в таких картинах, как «Брат-2», «Пробуждение», «Инсомния», «Без правил», «Степные дети», «Шулер», «Интерны», «Жуки», «Эпидемия», «Мистер Ноготь», «Со мною вот что происходит».

Ранее сообщалось, что в России ликвидируют компанию Элджея.

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