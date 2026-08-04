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Культура

Автор «Игры престолов» борется с депрессией: «Худшее впереди»

Писатель Джордж Мартин пожаловался на грусть и депрессию
Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», легшего в основу телесериала «Игра престолов», пожаловался на грусть и депрессию. Новым постом 77-летний литератор поделился в личном блоге.

Последний год своей жизни автор назвал напряженным — по его словам, случались как чудеса, так и кошмары.

«Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, еще впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь», — написал он.

Мартин также порадовался тому, что сериал по его книгам «Рыцарь семи королевств» получил девять номинаций на премию «Эмми».

«Я горжусь нашей командой и надеюсь, что мы заберем домой несколько статуэток, но, признаюсь, надеялся, что мы также получим несколько номинаций за актерскую игру. Однако всегда есть следующий год», — заключил писатель.

В октябре 2025 года Джордж Мартин признавался, что успех вымышленной вселенной «Игры престолов» привел к тому, что телеканалы и студии теперь скупают права на экранизацию всех его прошлых работ, даже тех, что он считал коммерчески неудачными.

Ранее Джордж Мартин объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла «Песнь льда и пламени».

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