Певица Гранде заявила, что ее временный уход со сцены не является импульсивным

Американская певица Ариана Гранде объяснила, почему хочет сделать паузу в карьере. Выступившую перед поклонниками на концерте в Чикаго (США) 33-летнюю звезду цитирует The Guardian.

Она ответила на предположения о том, что уход со сцены был вызван недавней критикой ее внешности.

«Вчерашнее заявление не было реакцией на что-то или импульсивным поступком. Это план, который я обдумала давным-давно. Это решение я принимала обдуманно и с чувством собственной силы», — заверила Гранде.

По словам певицы, ей нужно установить границы и передохнуть, однако нынешний тур не доставляет ей негативных эмоций.

«Ничто не будет для меня более реальным, или звучать громче, чем эта любовь, которую мы разделяем, чем то, каково это — творить искусство с людьми, которых я люблю и уважаю. Абсолютно ничто этого не изменит», — сказала артистка.

Ариана Гранде объявила об отказе от публичной жизни накануне. Ее представитель рассказал, что звезда отказалась от роли в одной из театральных постановок и ненадолго уйдет в тень после гастрольного тура.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерным похудением.