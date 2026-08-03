Ариана Гранде отказалась от публичной жизни

Певица Ариана Гранде сделает перерыв в карьере после окончания гастрольного тура. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя звезды.

Артистка, в частности, отказалась от участия в постановке мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем», где должна была сыграть в лондонском театре «Барбикан» в 2027 году.

«Ариана сделает шаг в сторону от известности после того, как завершит тур «Eternal Sunshine». Она с нетерпением ждет окончания тура, завершит его на высокой ноте, здоровой и счастливой, а затем возьмет заслуженный перерыв в публичной жизни и выступлениях, которые привели к бесконечному, непрекращающемуся повышенному вниманию со стороны общественности», — сказал представитель звезды.

На роль в мюзикле «Воскресенье в парке с Джорджем» выберут другую актрису.

Заявление Гранде прозвучало через несколько дней после того, как она выпустила клип на песню «Petal». Ролик снова вызвал активные обсуждения похудения певицы и состояния ее здоровья.

Ранее Ариана Гранде объявила войну хакерам после массовой утечки неизданной музыки.