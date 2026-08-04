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Культура

Основателя «Ляписа Трубецкого» осудили на четыре года

Основателю «Ляписа Трубецкого» Михалку дали 4 года за оскорбление Лукашенко
@tyazhkiy7074/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила служба информации столичной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении Михалка. Ему вменяют часть 1 статьи 368 УК Белоруссии — о публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко, а также по части 1 статьи 130 — об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор, говорится в сообщении.

В 2014 году музыкант Сергей Михалок заявил о прекращении деятельности «Ляписа Трубецкого». Он взялся за новый проект Brutto, а остальные участники продолжили работу над группой, но уже под названием Trubetskoy. Коллектив возобновил концертную деятельность вместе с Михалком в 2022 году на фоне российско-украинского конфликта.

Ранее Михалок встретился с солдатами ВСУ на вокзале в Киеве.

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