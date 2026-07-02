Бренд одежды 12 STOREEZ увеличил прибыль в четыре раза в 2025 году

Российский бренд одежды 12 STOREEZ в 2025 году заработал 1,1 миллиарда рублей чистой прибыли, выручка организации при этом составила 13,4 миллиарда рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«ООО «12 Историй», которое является юридическим лицом бренда одежды 12 STOREEZ, выручило в прошлом году 13,4 млрд рублей. Чистыми компания заработала 1,1 млрд, увеличив прибыль в четыре раза по сравнению с предыдущим годом — в 2024 году чистая прибыль бренда составила 237,9 млн рублей», — сообщили там.

12 STOREEZ — российский бренд женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, который был основан в 2014 году в Екатеринбурге сестрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными и мужем Ирины Иваном Хохловым. Бренд специализируется на базовой и капсульной одежде. На данный момент сеть состоит из почти 50 магазинов в России и Казахстане.

ООО «12 Историй» основано в апреле 2016 года. Его учредителями на данный момент являются Иван Хохлов (он владеет самой крупной долей компании в 33,33% и занимает должность генерального директора), Ирина Хохлова (Голомаздина) (она владеет 30,83% компании и занимает должность креативного директора), Марина Нуретдинова (Голомаздина) (ей принадлежат 18,83% компании), Вячеслав Беляев (ему принадлежат 5% компании), а также кипрская компания Биути Лимитед, которая владеет 12% компании.

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