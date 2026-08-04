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Культура

Олег Газманов попросил отпустить из СИЗО экс-продюсера

Певец Олег Газманов попросил суд отпустить из СИЗО бывшего продюсера
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Олег Газманов попросил суд отпустить из СИЗО бывшего продюсера Филиппа Россу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Газманов подал ходатайство о смягчении меры пресечения Россу. Как отмечает издание, экс-продюсер выплатил артисту 12 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составляет 17,5 миллиона рублей.

Филипп Росса был арестован в начале марта. Он находится в одном из столичных СИЗО, а Газманов проходит потерпевшим по делу.
Продюсер своей вины не признает. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав на музыкальные произведения.

Росса — известный музыкальный продюсер, сотрудничавший со многими артистами, включая Дмитрия Маликова, Диму Билана, Александра Пушного, Юлию Савичеву, а также группы SEREBRO и t.A.T.u.

В 2016 году Росса оказывался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняли в незаконной продаже недвижимости. С последними обвинениями, по утверждениям адвокатов, это никак не связано.

Ранее Газманов объяснил популярность своих хитов у зумеров.

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