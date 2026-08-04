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Культура

Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат» и ответила матом критикам

Певица Mia Boyka: трек «Экспонат» написан с целью поднять самооценку женщинам
Анатолий Медведь/РИА Новости

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в шоу «Вопрос Ребром» в нецензурной форме призвала критиков отстать от нее.

В рамках шоу Бойко задали вопрос: «Зачем в эпоху феминизма выпускать песню, где говорится, что работает, а она просто красивая?». Артистка объяснила, что закладывала в текст композиции «Экспонат» другой смысл.

Mia Boyka призналась, что на момент написания трека выходила из крайне абьюзивных отношений. По словам певицы, экс-возлюбленный принижал ее и стыдил из-за отсутствия детей в 28 лет.

Как подчеркнула Mia Boyka, ее треки нацелены на поднятие самооценки ей и другим женщинам, которые в этом нуждаются. По ее мнению, «Экспонат» именно такой.

«Хватит (приставать к) Mia Boyka! Она уже два года молчит, ничего не делает, никаких скандалов. Вы поднимаете архивные видео лишь бы меня как-то дискредитировать. Человек все понял, осознал и погрузился с головой в творчество и делает крутую музыку», — возмутилась певица.

Ранее Mia Boyka рассказала о том, как экс-партнер унижал ее сравнениями с Гагариной.

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