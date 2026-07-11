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Культура

«Надо рожать»: Mia Boyka — о том, как экс-партнер унижал ее сравнениями с Гагариной

Певица Mia Boyka рассказала, что экс-партнер обижал ее сравнениями с Гагариной
Пресс-служба Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призналась в подкасте «Все свои», что состояла в абъюзивных отношениях, которые повлияли на ее жизнь и творческий путь.

29-летняя артистка призналась, что встречалась с обеспеченным мужчиной, который пытался подавить ее амбиции и диктовал, как ей стоит жить. Партнер не хотел, чтобы девушка продолжала карьеру, и систематически обесценивал ее творческие способности.

«Я была готова карьеру на второй, третий, пятый план поставить… Потому что, а если семья, детки? Уже как бы возраст — надо рожать! Еще же тебе говорят, что ты не Полина Гагарина, чтобы быть такой успешной», — вспомнила Бойко.

Артистка сравнила свое тогдашнее состояние с ощущением запертой птицы. Мужчина внушал ей, что единственный путь к благополучию — полное подчинение его воле. Он обещал обеспечивать певицу финансово, но требовал полного контроля над ее жизнью.

«Когда тебя так долго держали в клетке, обижали, гнобили весь твой потенциал, а ты — птичка. У меня глаз дергался», — сказала Бойко.

Mia Boyka призналась, что больше года назад нашла в себе силы разорвать эти отношения. Сегодня она твердо уверена, что больше не согласится на роман, где ее личность и талант будут обесцениваться.

Ранее Mia Boyka разрешила мужчинам носить розовое после флешмоба.

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