Солистка «Блестящих» не может купить квартиру детям: «Мне бы кто-нибудь помог»

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала в рамках круглого стола «Семья — территория безопасности», что ее финансы не позволяют купить недвижимость сыновьям. Ее слова передает News.ru.

Новикова рассказала о своем заработке, отвечает на вопрос, должна ли мать помогать сыновьям с квартирой или они обязаны зарабатывать сами.

«Мне бы кто-нибудь помог. Я солистка «Блестящих», я не зарабатываю, скажем так, миллионы, чтобы купить квартиру. Слава богу, с домом история разрешилась. Мы не бездомные. На дом заработали всем миром», — поделилась артистка.

В 2022 году Новикова рассказала, что ее бывший муж Алексей Сорокин пытался у нее отсудить дом. Артистка строила жилье без помощи экс-супруга и потратила на недвижимость около 20 миллионов рублей. Сначала мужчина просил денежную компенсацию, но позже потребовал ½ доли дома. Суд встал на сторону бывшего мужа артистки и не стал учитывать, что жилье строилось с заработков исполнительницы и ее родителей.

«На момент развода была одна коробка. Не было газа, света, воды, адреса. Все это я делала после развода, уже своими силами. В основном дом строили на сбережения родителей и мои заработки. Но по факту мы начали строительство в браке», — поясняла певица.

Ранее солистка «Блестящих» приехала к сыну на выпускной в московской школе.