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Культура

Жена Андреасяна не будет брать паузу в карьере из-за беременности: «Не выпадаю из съемок»

Беременная актриса Лиза Моряк призналась, что не будет брать паузу в карьере
«Газета.Ru»

Актриса Лиза Моряк рассказала «Газете.Ru», что не собирается брать паузу в карьере из-за беременности. Сейчас жена режиссера Сарика Андреасяна ждет третьего ребенка.

Звезда «Жизни по вызову» призналась, что, несмотря на свое положение, продолжает активно работать и не планирует останавливаться. По мнению Моряк, никто не имеет права критиковать женщину, не уходящую в декрет по своему желанию.

«Я не выпадаю из съемок. У меня есть дублер, который заменяет меня в кадрах в полный рост. Но я считаю, что беременность — это не болезнь, и критиковать женщину, что она играет в кино, точно не стоит. Это вообще большая гордость. Должно быть большое уважение к человеку, который находит ресурсы, силы для того, чтобы выйти на площадку и поработать. Беременность — не болезнь, а просто состояние. Поэтому я, как и обычно, спокойно выхожу на съемочную площадку и не думаю про свой живот. Я также играю, как играла до беременности», — заявила Моряк.

Предварительная дата родов актрисы назначена на сентябрь. В мае стало известно, что она ждет мальчика. Андреасян и Моряк уже воспитывают двоих дочерей — Элизабет и Шарлиз. Также у продюсера есть сыновья Марк и Мартин от бывшей жены.

Ранее беременная жена Сарика Андреасяна похвасталась номером с букетами из сотен роз.

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