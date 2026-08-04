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Культура

Участники «Пикника Афиши» получат послания из любимых шоу

На «Пикнике Афиши» пройдет раздача браслетов с посланиями из ТВ-шоу
Пресс-служба компании «Афиша»

На фестивале «Пикник Афиши х Сбер» в Санкт-Петербурге пройдет интерактив, связанный с известными российскими ТВ-проектами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Посетители фестиваля смогут бросить кубик и получить браслет с посланием из известных телепроектов. Фразы на украшениях вдохновлены проектами «Мастер игры» и «Большой куш».

На браслетах будут написаны такие сообщения, как «Твой большой куш близко», «Ты — мастер этой игры», «Сияй ярче звезд», «Твое сокровище уже рядом», «Ты ярче всех звезд», «Ты сильнее сильнейших».

«Пикник Афиши» в Санкт-Петербурге пройдет 8 августа. На сцену фестиваля выйдут ЛСП, Slava Marlow, Мальбэк и Сюзанна, «Озера» и другие артисты.

На фестивале впервые откроется электронная сцена, на которой выступят музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда «Афиши» видит будущее электронной музыки в России

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