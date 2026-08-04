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Культура

«Одиссея» Нолана сделала Гомера хитом лета

Продажи «Одиссеи» Гомера взлетели на 254% благодаря фильму Нолана
Universal Pictures

Премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана вызвала в России настоящий книжный ажиотаж вокруг произведений Гомера. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики «МегаФона» и сети книжных магазинов «Читай-город».

Уже весной продажи поэмы «Одиссея» начали расти: в апреле — на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в мае — на 116%, в июне — на 159%. С началом показа фильма в июле рост составил 254%. За лето продажи «Одиссеи» увеличились на 198% по сравнению с летом 2025 года. Общие продажи произведений Гомера в сети выросли на 125% по сравнению с прошлым годом.

Помимо книг, россияне активнее изучали мифологию: в последнюю неделю июля посещаемость сайтов о древнегреческих мифах выросла на 46% по сравнению с предыдущей неделей, а объем мобильного трафика на этих ресурсах — более чем в четыре раза.

Чаще всего античной тематикой интересовались мужчины (62%) и россияне в возрасте от 35 до 44 лет (более 40%). Среди регионов по активности лидировали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростовская и Самарская области.

Ранее переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана. Это стыд.

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