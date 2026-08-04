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Культура

Жанну Агузарову засняли на отдыхе с 22‑летним другом

«СтарХит»: Жанна Агузарова провела трехдневный отпуск в компании молодого друга
Владимир Астапкович/РИА Новости

Легенду рок‑н‑ролла Жанну Агузарову заметили на отдыхе в загородном отеле в компании молодого друга. Об этом сообщает «СтарХит», публикуя кадры со знаменитостью.

По данным издания, спутником 64-летней звезды стал 22‑летний Даниил Онищенко. Молодой человек снимает на пленку, ведет блог о звездах, а раньше работал в одном из петербургских СМИ.

По словам одной из гостей отеля, певица держалась спокойно и вежливо, но на просьбы сделать фото отвечала отказом. Артистка провела в отеле три дня, посещала сауну и бассейн, а также, предположительно, пользовалась другими оздоровительными услугами.

Последний альбом Жанны Агузаровой увидел свет в 2020 году, а масштабный концерт она давала в 2022 году в Зеленом театре на ВДНХ. Тогда певица уверила поклонников, что музыка все так же остается ее смыслом жизни и даже пообещала новые релизы. Однако свежих треков с тех пор так и не появилось.

Ходили слухи, что Агузарова уехала в США и обосновалась в Калифорнии, но на деле все гораздо прозаичнее: Жанна живет в Москве, по некоторым данным, в Хорошевском районе.

Ранее 51-летняя Катя Лель снялась в купальнике на отдыхе в Египте.

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