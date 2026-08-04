Наташа Королева о травле семьи: «Попадают со мной под этот обстрел»

Певица Наташа Королева заявила, что ее близкие переживают из-за хейта в соцсетях

Певица Наташа Королева заявила, что знаменитости стали более уязвимы в эпоху соцсетей. Ее слова передает «СтарХит».

По словам артистки, раньше звезды были «недосягаемы», и публика знала о частной жизни кумиров лишь немногое. Сегодня же любой человек может буквально «зайти на порог» через соцсети и оставить негативный комментарий.

«Я стала толстокожей, обросла такой крепкой броней, которую не пробить! Я умею держать удар и держу его периодически. Когда случается подобная ситуация, просто думаю: «Это все ерунда!» — сказала Королева.

При этом певица призналась, что сильнее всего ее задевают оскорбления в адрес близких.

«В такой ситуации я гораздо больше переживаю, если гадости пишут о членах моей семьи, о моих любимых людях, которые за компанию со мной попадают под этот обстрел. Я же вижу, что они расстраиваются, переживают», — отметила она.

Королева уверена, что причина агрессивного поведения хейтеров кроется не в самих знаменитостях, а в желании человека самоутвердиться за чужой счет.

Ранее Наташа Королева продемонстрировала свою фигуру в спортивных штанах и коротком топе после похудения.