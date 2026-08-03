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Культура

Кушанашвили поддержал фразу о провале Билана: «Мем-машину уже не остановить»

Шоумен Кушанашвили встал на сторону зрителей в скандале из-за шоу Билана
Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили поддержал в Telegram-канале критику Димы Билана и его продюсера Яны Рудковской из-за недавнего концерта певца.

31 июля Билан представил новое шоу, собрав 35 тысяч зрителей. На стадионе установили шестиметровый интерактивный подиум, из-за которого часть фанатов в фан-зоне и на танцполе не видела артиста.

Кушанашвили репостнул в личном блоге пост из Telegram-канала «Звездец какой-то». В посте отметили, что поклонники заплатили немалые деньги за билеты, чтобы быть ближе к кумиру, но большую часть времени наблюдали за декорацией.

«Удивительно, как один концерт может чуть ли не поставить крест на репутации, которая складывалась годами. Мем-машину уже не остановить», — написали в публикации.

Автор поста возмутился тем, что вместо извинений или компенсации за неудобства Билан и Рудковская усугубляют ситуацию.

«Сам Билан, высокомерно общаясь с прессой и игнорируя вопросы про декорации. А Яночка Рудковская и вовсе вместо каких-то мер по решению ситуации и устранению ущерба бегает в соцсетях и рассказывает о масштабе декораций на уровне Канье Уэста», — говорится в посте.

В публикации также иронично отметили, что даже «полетевший в своем безумии» рэпер Канье Уэст думает о зрителях — у него вообще нет фан-зоны.

От себя Кушанашвили добавил, что Билану стоит достичь уровня итальянского артиста Саль Да Винчи, прежде чем демонстрировать высокомерие по отношению к критике.

Ранее Билан прокомментировал критику концерта со слепыми зонами. Вечер получился разным, заявил он.

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