12-летняя дочь Тимати попала под шквал критики: «Люди, вы озверели совсем?»

Дочь рэпера Тимати Алиса подверглась критике в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после публикации видео с танцем.

В ролике 12-летняя Алиса исполнила популярный танцевальный тренд, но некоторые пользователи посчитали, что ей не хватает эмоций и естественности.

«Скудновато, особенно если посмотреть, что вытворяют талантливые девчушки в свои 10 лет! А здесь, будем честны, ни о чем»; «А где пластика?»; «Ребенок зажат. Сфокусирован на камере больше, чем на танце. Двойка», — написали хейтеры.

Однако большинство интернет-пользователей встали на защиту Алисы и осудили критиков.

«Люди, вы озверели совсем? Комментарии приводят в ужас»; «Такая красивая девочка. Надеюсь, у нее пока нет доступа к телефону, чтобы не читать комментарии от очень ограниченных людей», — возмутились под постом.

Алиса Юнусова родилась в 2014 году в союзе рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. В 2019 году у певца родился сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. 2 августа 2025-го Тимати стал отцом в третий раз. У него появилась на свет дочь Эмма от модели Валентины Ивановой.

Ранее возлюбленная Тимати показала дочь на прогулке на фоне критики их отношений.