Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Адвокат экс-супруга Лерчек рассказал о его самочувствии в СИЗО

Адвокат Третьяков: у Чекалина в СИЗО все хорошо
Владимир Астапкович/РИА Новости

Адвокат блогера Артема Чекалина, экс-супруга блогерши Валерии Чекалиной, рассказал о самочувствии своего подзащитного в СИЗО. Юриста Константина Третьякова цитирует Super.

Третьяков отметил, что сейчас Чекалин чувствует себя хорошо.

«У него все хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — высказался адвокат.

Недавно блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) приговорили к пяти годам условно. Ей также назначили штраф в 765 млн рублей. Лерчек признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай. Сама Чекалина отрицала вину. До этого ее бывшего мужа приговорили к семи годам колонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший муж Лерчек попросил выпустить его из СИЗО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!