Адвокат экс-супруга Лерчек рассказал о его самочувствии в СИЗО

Адвокат Третьяков: у Чекалина в СИЗО все хорошо

Адвокат блогера Артема Чекалина, экс-супруга блогерши Валерии Чекалиной, рассказал о самочувствии своего подзащитного в СИЗО. Юриста Константина Третьякова цитирует Super.

Третьяков отметил, что сейчас Чекалин чувствует себя хорошо.

«У него все хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — высказался адвокат.

Недавно блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) приговорили к пяти годам условно. Ей также назначили штраф в 765 млн рублей. Лерчек признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай. Сама Чекалина отрицала вину. До этого ее бывшего мужа приговорили к семи годам колонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший муж Лерчек попросил выпустить его из СИЗО.