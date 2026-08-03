Адвокат экс-супруга Лерчек рассказал о его самочувствии в СИЗО

Адвокат блогера Артема Чекалина, экс-супруга блогерши Валерии Чекалиной, рассказал о самочувствии своего подзащитного в СИЗО. Юриста Константина Третьякова цитирует Super.
Третьяков отметил, что сейчас Чекалин чувствует себя хорошо.
«У него все хорошо, в той мере, в которой может быть в СИЗО», — высказался адвокат.
Недавно блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) приговорили к пяти годам условно. Ей также назначили штраф в 765 млн рублей. Лерчек признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай. Сама Чекалина отрицала вину. До этого ее бывшего мужа приговорили к семи годам колонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее бывший муж Лерчек попросил выпустить его из СИЗО.