Бьюти-блогершу застрелили во время стрима из-за разрыва с сыном наркобарона

Мексиканский наркобарон приказал киллеру убить бьюти-блогершу Валерию Маркес за то, что она порвала с его сыном. Последними деталями громкого убийства делится Daily Mail со ссылкой на мексиканские власти.

Валерия Маркес вела стрим с подписчиками из своего салона красоты, когда в мае 2025 года в помещение ворвался неизвестный и открыл по ней огонь.

Как выяснилось сейчас, прокуратура штата Халиско обвиняет в организации Рамона Анхеля Альвареса Айалу — высокопоставленного деятеля картеля «Халиско Новое поколение» (CJNG), который считается одной из самых могущественных преступных организаций Мексики.

Айала, более известный как «Эль R1», был задержан 30 июля после автомобильной погони, в результате которой был убит его охранник.

Омар Гарсия Харфуч, министр безопасности Мексики, также заявил, что сын «Эль R1», Франсиско Альварес, звонил своему отцу с просьбой организовал покушение на Маркес после того, как их отношения закончились.

Лидер картеля якобы приказал киллеру войти в салон Маркес, представившись курьером, и попросить 23-летнюю девушку подтвердить свою личность. Мужчина так и сделал: он окликнул блогершу по имени, Маркес обернулась, после чего киллер трижды выстрелил в нее. И сын наркобарона, и киллер остаются на свободе.

Подписчики Маркес стали свидетелями ее убийства в прямом эфире: женщина выглянула из окна салона, после чего пули попали ей в грудь и голову.

За несколько часов до этого Маркес рассказала, что некий курьер в маске пытался доставить ей дорогой подарок, и предположила, что на нее готовится покушение. Девушка также заявляла, что ей угрожали, и утверждала, что ее бывший парень должен нести «ответственность за все, что может случиться» с ней и ее семьей.

Ранее сообщалось, что в Мексике поймали главу картеля, за которого США обещали выплатить $5 млн.