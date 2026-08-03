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Культура

В РФ будут маркировать «Заводной апельсин» из-за закона против пропаганды наркотиков

Книга «Заводной апельсин» получит антинаркотическую маркировку в России
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Книгу «Заводной апельсин» Энтони Берджесс станут маркировать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Роман получит маркировку в связи с законом против пропаганды наркотиков. В обновленном перечне появились более 150 книг. Среди них работы писателя XX века Джека Керуака «Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже», а также произведения современных авторов «Виктор Цой. Жизнь и «Кино»» Виталия Калгина, «Стихи Рунета. Лирика» Солы Моновой и «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.

Антиутопия «Заводной апельсин» вышел в 1962 году. Берджесс написал свой роман после того, как врачи диагностировали у него опухоль мозга. В 1971 году проведение экранизировал режиссер Стэнли Кубрик.

С 1 марта 2026 года в России ужесточились законы в сфере искусства, касающиеся борьбы с пропагандой наркотиков и защиты традиционных ценностей. Представители российской киноиндустрии отметили, что новые законы не содержат четких критериев и формулировок, что может поставить под угрозу кинобизнес в стране в целом. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России начнут маркировать книги Берроуза.

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