Алсу о новых отношениях после развода: «Желание есть»

Певица Алсу заявила, что готова к новым отношениям после развода с Абрамовым

Певица Алсу прокомментировала тему личной жизни и поиска партнера. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

В беседе с артисткой корреспондент упомянул слова Бьянки о том, что достойных мужчин не хватает. У Алсу поинтересовались, считает ли она это реальной проблемой.

«Проблем никаких нет», — уверенно ответила исполнительница.

Также певица подтвердила, что готова к новым отношениям после развода с Яном Абрамовым.

«Желание [найти партнера] есть, проблем нет. Все хорошо», — сказала она.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с Анастасией Решетовой.

У певицы трое детей от Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Артистка отмечала, что ее обрадовала реакция дочерей на развод с их отцом. По словам знаменитости, девочки вели себя мудро и рассудительно, приняв новую реальность.

В марте Алсу высказалась об изменах мужчин. Артистка заявила, что нельзя винить только любовниц в разрушении семей. По признанию звезды, она раньше придерживалась других взглядов.

Ранее дочь Алсу опубликовала редкое фото с отцом и старшей сестрой.