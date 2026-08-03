Звезда «Сватов» назвал секрет хорошей физической формы

Актер Добрынин заявил, что в 63 года занимается с гантелями и плавает

Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин назвал секрет хорошей физической формы, которую поддерживает в 63 года. Его цитирует РИА Новости

По словам заслуженного артиста России, он занимается спортом самостоятельно и ходит в бассейн.

«Очень люблю гантели, резинки всякие. Занимаюсь не в зале, сам», — поделился артист.

Добрынин подчеркнул, что не умеет отдыхать и радуется возможности познакомиться с новым театром на гастролях.

«Мне Бог дал такую профессию! Эти города новые, эти сцены. Я каждый раз целую сцену, когда приезжаю куда-то», — сказал он.

Недавно заслуженный артист России Алексей Нилов раскрыл, что ему удается поддерживать энергию и форму благодаря разумной лени. При этом Нилов признался, что не занимается спортом. Артист вынужден отказываться от физической нагрузки из-за проблем со здоровьем опорно-двигательной системы.

Ранее жена Костомарова рассказала, как поддерживает себя в форме.