Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Звезда «Сватов» назвал секрет хорошей физической формы

Актер Добрынин заявил, что в 63 года занимается с гантелями и плавает
«Квартал 95»

Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин назвал секрет хорошей физической формы, которую поддерживает в 63 года. Его цитирует РИА Новости

По словам заслуженного артиста России, он занимается спортом самостоятельно и ходит в бассейн.

«Очень люблю гантели, резинки всякие. Занимаюсь не в зале, сам», — поделился артист.

Добрынин подчеркнул, что не умеет отдыхать и радуется возможности познакомиться с новым театром на гастролях.

«Мне Бог дал такую профессию! Эти города новые, эти сцены. Я каждый раз целую сцену, когда приезжаю куда-то», — сказал он.

Недавно заслуженный артист России Алексей Нилов раскрыл, что ему удается поддерживать энергию и форму благодаря разумной лени. При этом Нилов признался, что не занимается спортом. Артист вынужден отказываться от физической нагрузки из-за проблем со здоровьем опорно-двигательной системы.

Ранее жена Костомарова рассказала, как поддерживает себя в форме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!