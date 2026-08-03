Певец Гуров дал совет Савичевой после отказа от соцсетей из-за хейтеров

Певец Илья Гуров поддержал Юлию Савичеву, отказавшуюся от соцсетей из-за хейтеров. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что артистка не должна идти на поводу у злопыхателей.

По мнению Гурова, Савичева сделала верный выбор, когда отказалась от прежнего лирического образа и стала делать то, что нравится ей. Он считает, что недоброжелатели будут всегда, но они не должны быть причиной отказа от своих желаний.

«Юлия Савичева — это яркий пример того, как не нужно бояться держаться за прошлый образ, идти на поводу у аудитории и ломать себя. Все, кто смотрел «Фабрику звезд 2», наверняка помнят ее яркие номера с рок-звездами и сольные песни в таком стиле, она всегда была склонна именно к этому жанру. Сейчас пришло время - она счастливая жена, мама, успешная артистка со сложившейся аудиторией, которая поддерживает ее начинания и продолжения, поэтому у нее все козыри в рукаве. Она точно не должна идти на поводу у негативных комментариев, потому что это будет из разряда «сломать себя», у нее много концертов, гастролей, всегда аншлаги, это подтверждение того, что она на верном пути», — поделился Гуров.

Коллега Савичевой признался, что сам часто сталкивается с хейтом, поэтому понимает, как бывает непросто с ним справляться. Решение артистки уйти из социальных сетей Гуров назвал верным.

«Хейтеры и недовольные были всегда, в любой период творчества. И будут. Нужно быть в гармонии с собой - это главный признак успеха. Мне очень часто прилетает из-за цвета и длины моих волос, например, из-за фигуры, голоса и песен в комментариях в сети, но, если начать себя переделывать под кого-то, ты потеряешь себя, повторюсь, всегда будут недовольные. Мы живем в таком мире, что интернет дал много положительных моментов, но и не мало отрицательных, поэтому вот такой детокс, как у Юлии, считаю уместным. Тем более она не обрывает связь, просто контент будет выкладывать команда», — заявил певец.

Савичева вышла на связь с поклонниками и призналась, что перестает вести свой блог из-за огромного количества негативных комментариев и просьб вернуть прежний образ. По словам артистки, теперь от ее лица публикации будут делать члены ее команды.

Ранее Юлия Савичева впервые за долгое время показала свою дочь.