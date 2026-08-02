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Культура

Савичева уходит из соцсетей: «Схожу с ума»

Певица Юлия Савичева заявила, что покидает соцсети из-за хейта
yuliasavicheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлия Савичева заявила, что берет паузу в социальных сетях. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной стали постоянные негативные комментарии в ее адрес — артистку критикуют за вокал, внешний вид и требуют «вернуть старую Савичеву».

В своем обращении исполнительница призналась, что поток обсуждений начинает серьезно влиять на ее состояние.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных «верните старую Савичеву», — сказала артистка.

Савичева отметила, что теперь в ближайшее время публикации в соцсетях будут выходить только от лица ее команды.

В начале июля Савичева призналась, что столкнулась с буллингом в школьном возрасте. Она объяснила, что одноклассники травили ее из-за анорексии. Во время переходного возраста артистка считала себя толстой, поэтому сидела на нездоровых диетах. По словам Савичевой, еще одним поводом ненависти в свой адрес было то, что она не давала списывать.

Ранее Юлия Савичева впервые за долгое время показала свою дочь.

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