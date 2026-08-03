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Культура

Омаров о скандале жены: «Это случилось из-за моего выбора в прошлом»

Бывший муж Бородиной Омаров заявил, что в скандале с женой виновато его прошлое
ТНТ

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров считает себя виноватым в недавнем скандале с женой. Слова предпринимателя передает его супруга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Омаров порассуждал о скандале во время семейного ужина.

«Это случилось из-за моего выбора в прошлом, который я когда-то сделал. И сейчас этот выбор до сих пор не даёт спокойно жить. И, к сожалению, ты тоже страдаешь», — отметил блогер.

В августе Омаров опроверг, что полиция увезла его жену Валерию. Бизнесмен уточнил, что супруга самостоятельно приехала в МВД, чтобы написать заявление по незаконному задержанию. Он заявил, что четверо мужчин держали Валерию в ее кабинете против воли.

Омаров также обвинил блогершу Марину Ильину в создании хайп-контента на «разоблачении» его жены. Девушка пришла на консультацию к жене бизнесмена и выразила сомнения в ее квалификации и наличии медицинского образования, необходимого для косметологической деятельности. Омаров опроверг это.

Ранее Бородина резко ответила Боне, пошутившей о ее внешности.

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