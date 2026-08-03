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Культура

Монеточка разочаровала фанатов после выпуска ИИ-клипа

Певица Монеточка встала на защиту ИИ после критики клипа
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) столкнулась с критикой нового клипа на песню «Монополия». Об этом она рассказала в TikTok.

Клип был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. Артистка посчитала, что традиционная и цифровая анимация не подошли бы для ее идеи. Монеточка заявила, что хотела показать в своем клипе гиперболизированную реальность. Певица назвала нейросети «шикарным инструментом» для творчества, а автора генерации — «ИИ-художником».

Поклонники Гырдымовой выразили разочарование в артистке в соцсетях. Они напомнили, что нейросети часто обучаются на работах тысяч художников без их согласия и нарушают этим авторское право. Также их возмутило, что ранее артистка поддерживала защиту экологии, но теперь выступает за технологию, которая ей вредит. После критики певица удалила клип, но через некоторое время вернула его.

Монеточка призналась, что искренне не понимает точку зрения разочаровавшихся.

«А тебе было бы приятно, если бы мы взяли твой голос и написали бы песню без тебя и выложили бы ее?» Да, мне было бы приятно. И такое произошло. Сделали кавер с ИИ на песню «На крыльях нашей любви». И мне настолько это понравилось, что я наснимала кучу видео, а потом, вдохновившись этим, сама записала с Ваней кавер на эту песню», — заявила исполнительница.

Гырдымова подчеркнула, что нейросети никогда не заменят авторов, потому что они могут заложить смысл в созданные ими произведения.

Ранее Монеточка рассказала, что у нее просто замерло сердце из-за песни в новом «Человеке-пауке».

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