Курникова и Иглесиас потратили больше полумиллиарда на особняк в Майами

Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас ежегодно тратят сотни тысяч долларов на содержание своего особняка в Майами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал выяснил, что расходы пары на их имение в закрытом комплексе Bay Point в 2025 году достигли $700 тыс. Эти деньги уходят на налоги, страховку от ураганов и регулярные взносы в ТСЖ. За 13 лет пара потратила на содержание дома около $8 млн.

Особняк звездной пары находится в престижном районе на полуострове Bay Point в заливе Бискейн. В 2009 году они приобрели участок площадью 6,3 сотки, а строительство дома было завершено в 2013 году.

Основное здание имеет площадь 1800 кв. м. В нем шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал и винный погреб. С террасы открывается вид на залив. На территории также есть коттедж для персонала и гостевой дом. Общая площадь всех построек составляет 2200 кв. м. Поместье оценивается в $50 млн.

Курникова и Иглесиас считаются одними из старейших резидентов элитного комплекса: местные жители даже прозвали их «королями» полуострова. Среди их соседей — Джессика Альба, Серхио Рамос, Рикки Мартин. На соседнем острове живут Роман Абрамович и Селена Гомес.

Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, они познакомились во время съемок клипа артиста на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет.

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