Умер «Пусси» из «Клана Сопрано»

TMZ: на 81-м году жизни умер актер Винсент Пасторе, сыгравший в «Клане Сопрано»

Американский актер Винсент Пасторе, известный по роли Сальваторе «Пусси» Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Артист был найден мертвым у себя дома в Нью-Йорке. Другие подробности не приводятся.

Пасторе начал свою кинокарьеру в 1988 году, снявшись в эпизодической роли в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе. После актера звали сниматься в небольших амплуа, например, в таких картинах как «Револьвер» режиссера Гая Ричи и «Дневник баскетболиста» Скотта Кэлера. Последней его работой стала драма «Wu-Tang: Американская сага» в 2019 году.

Однако главной работой Пасторе стала роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале от HBO «Клан Сопрано» от режиссера Дэвида Чейза. Актер сыграл одну из главных ролей в течение двух сезонов, а затем возвращался к своему амплуа.

До этого Американский актер Дональд Гибб скончался на 72-м году жизни после продолжительной борьбы с проблемами со здоровьем. Гибб наиболее известен по роли Рэя Джексона в фильме «Кровавый спорт». В фильмографии артиста более 70 работ.

Ранее умер ведущий телепрограммы «До и после полуночи».