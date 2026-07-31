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Культура

Посетители Стоунхенджа смогут 20 минут полежать внутри памятника

Возможность оказаться в Стоунхендже в одиночестве подарят нескольким посетителям
Henry Nicholls/Reuters

Посетители древнего памятника Стоунхендж в Великобритании смогут провести 20 минут в одиночестве внутри достопримечательности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на фонд English Heritage.

В течение августа фонд предлагает посетителям шанс выиграть гарантированное уединение в знаменитых громадных камнях. Покупатели билетов в Стоунхендж автоматически становятся участниками розыгрыша, победителям которого обеспечат такую возможность.

Подобная инициатива является первой в своем роде с тех пор, как 125 лет назад в Стоунхендж был введен платный вход. Сейчас пятитысячелетний памятник огорожен барьером, и посетители могут любоваться камнями с прилегающей дорожки.

Посетители не должны прикасаться к камням, опираться на них или сидеть на них. Победители, говорят представители фонда, смогут проводить свое время в памятнике как захотят, соблюдая эти правила — полежать среди камней, побегать или выпить чаю.

Недавно археологи обнаружили прототип Стоунхенджа.

Ранее единственный в мире Rolls-Royce Ленина впервые за 35 лет покинул гараж.

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