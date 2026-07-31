Британский король готов помочь сыну с проблемами в браке с Меган Маркл

Британский король Карл III готов помочь своему сыну принцу Гарри в якобы существующих проблемах в браке с актрисой Меган Маркл. Об этом сообщает издание Star со ссылкой на собственный источник.

«Карл наблюдал за развитием событий со стороны. И хотя он, конечно же, не желает, чтобы брак Гарри распался, он смотрит на вещи достаточно реалистично, чтобы понимать, что даже самые крепкие отношения могут сломаться под таким давлением», — отмечает собеседник издания.

Недавно журналист Роб Шутер со ссылкой на другого инсайдера рассказывал, что Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, живут раздельно и проводят вместе очень мало времени.

«Карл сам прошел через публичный развод и знает, насколько все может отличаться от того, что видят люди за закрытыми дверями. Он хочет, чтобы Гарри знал, что если он когда-нибудь достигнет дна, будет подавлен или сбит с толку, отец не будет его осуждать и будет рядом, чтобы выслушать и предложить всю возможную мудрость», — добавил собеседник Star.

СМИ не раз сообщали о проблемах в браке Меган и Гарри. Официальных подтверждений этому не было.

«Больше всего на свете Чарльз хочет, чтобы Гарри знал, что ему не придется справляться со всем этим в одиночку», — заключил инсайдер.

Ранее стали известны новые детали встречи Меган Маркл и принца Гарри с Карлом III.